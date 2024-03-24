Экс-муж Анны Тринчер показал подарки от нее за более 50 тыс. грн и признался, изменял ли ей

Бывший муж певицы Анны Тринчер – блогер Александр Волошин – показал, что дарила ему экс-избранница, и ответил, изменял ли он ей.

Как признался Александр, в отношениях с Анной он получил немалую коллекцию ценных часов известных брендов. Блогер рассказал, что никогда себе не покупал их самостоятельно. Теперь он хранит три подарка в специальном ящике.

Александр Волошин показал подарки от экс-жены Анны Тринчер

Также блогер сразу опроверг то, что изменял в отношениях с Анной. И добавил, что собственными глазами в детстве видел последствия этого, поэтому никогда бы не поступил так с возлюбленной.

"Налево не ходил, потому что у меня родной папа такой, который любил эту историю. И я видел, как маме от этого было противно, плохо и потому, у меня такая ассоциация и триггер не очень хороший сложился с детства. Очень много у меня знакомых делают так и даже предлагали мне эту историю, но я был непоколебимым все это время, поэтому не ходил", - признался Александр в программе от "Люкс ФМ".

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Пока блогер не торопится строить новые отношения, ведь пытается сконцентрироваться на собственной карьере.

"У меня просто очень много работы и нет времени, потому что с девушками нужно общаться, уделять им время, внимание, даже если это свободные отношения. А у меня все время уходит на работу", - добавил звезда Сети.

Напомним, недавно Александр Волошин рассекретил свои заработки и ответил, откуда у него три квартиры в Киеве.

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