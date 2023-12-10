Экс-муж Анны Тринчер показал свою квартиру, в которую переехал после развода

Бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин показал квартиру, в которую переехал после развода с артисткой.

На странице в Instagram Волошин разместил видео, в котором провел румтур по своему новому жилью. Как признался Волошин, площадь его квартиры, которую он, кстати, арендует, составляет 150 кв метров.

Здесь есть два санузла – один для гостей, другой – лично для Волошина, огромный шкаф, просторная гостевая, кухня в светлых тонах, гардеробная. Показал Александр свой кабинет и рабочее место, где стоит его компьютер. Ну, и, наконец, показал блогер и свою спальню. Правда, когда он туда вошел, там уже кто-то спал. Фаны предположили, что это ведущий и блогер Богдан Шелудяк, с которым Александр хорошо дружит.

Экс-муж Анны Тринчер показал квартиру, в которую съехал после развода

Волошин опередил вопрос от поклонников относительно того, зачем он арендует квартиру, если у него в Киеве есть три своих:

"Предусматриваю сразу вопрос: "У тебя же есть свои квартиры, зачем ты снимаешь?". Поэтому сразу же и даю ответ! У меня три квартиры в Киеве, но две из них без ремонта, а одна расположена далеко от центра, плюс она небольшая (50 кв метров)!А мне важно, чтобы место в котором я живу было просторным!" – объяснил Волошин.

Также Александр поделился, что его арендованное жилье расположено ближе к центру, что тоже для него важно:

"Когда я пожил несколько месяцев за городом, в доме – я понял, что жить в центре Киева лучше всего, что придумало человечество", — добавил блогер.

Напомним, в это время Анна Тринчер сообщила, что они с Александром Волошиным не смогли подать документы для официального расторжения брака. Тогда же артистка назвала причину.

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