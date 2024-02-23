Экс-муж Анны Тринчер публично обидел ее – блогерша отреагировала

Экс-муж блогерши и певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин публично назвал бывшую в грубой форме.

Так, блогер был неосторожным в своих высказываниях и назвал экс-жену "бабой". Это случилось во время одной из видео-трансляций Александра и другого украинского блогера Александра Слобоженко, когда подписчики поинтересовались у знаменитостей, стал бы Слобоженко встречаться с экс-женой своего товарища. Так, во время ответа коллеги экс-муж Тринчер вмешался в его слова, где и назвал Анну довольно обидно.

Анна Тринчер отреагировала на слова Александра Волошина / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В свою очередь, певица предоставила этой ситуации огласку у себя в Instagram и публично обратилась к экс-мужу и другим мужчинам, которые высказываются похоже. В частности, в следующий раз Анна посоветовала называть женщин по-другому. И показав забавную фотографию, привела примеры для замены слова "баба":

Анна Тринчер отреагировала на слова Александра Волошина / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ребята, учимся называть женщин не бабами. Вариации на эту тему: "бывшая девушка", "бывшая жена", "женщина". Спасибо", - написала блогерша.

Напомним, недавно блогерша Анна Тринчер рассказала о свидании после развода и отреагировала на желание ее экс-мужа Александра Волошина снова возобновить отношения.

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