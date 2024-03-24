Экс-муж Анны Тринчер рассекретил свои заработки и удивил, как в Киеве купил три квартиры

Бывший муж певицы Анны Тринчер – блогер Александр Волошин – рассекретил свои заработки, а также признался, как в Киеве купил три квартиры.

Звезда Сети поделился, что у него есть много направлений, которые приносят ему доход. В частности, он занимается продюсированием других блогеров, у него есть YouTube-проекты и он работает с криптовалютой.

"Направлений на самом деле очень много. Это и продюсирование. У меня есть несколько блогеров, с которыми мы делаем запуски на инфопродукты. Я делаю свои запуски, криптовалюта, YouTube-проекты, иногда реклама в Instagram, но за очень дорого. Как-то очень много всего, я и не назову все", — поделился блггер на шоу "33 запитання від Люкс ФМ".

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Свой точный заработок Александр Волошин не стал называть, ведь не хочет во время войны хвастаться этим. Впрочем, сколько больше всего в месяц удалось заработать, звезда Сети все же намекнул – это 100 тысяч долларов.

"Я о цифрах, наверное, не очень хотел бы говорить, потому что сейчас не то время, когда надо этим хвастаться", — подчеркнул Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

За время своей карьеры блогеру удалось приобрести три квартиры в Киеве: две в новостройке без ремонта, а одна уже с ремонтом на Сырце. Кстати, первый дом Волошин купил благодаря маме, ведь он на этом настоял.

"Одна у меня квартира с ремонтом. Расположена на Сырце. Две квартиры у меня без ремонта, они расположены в новостройке. Те, что без ремонта, 90 квадратных метров, а та, что с ремонтом – 55. Первая квартира появилась четыре года назад, потому что мама сказала: "Купи, Саша, квартиру, потому что я буду не спать по ночам". Я и купил", — признался блогер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, недавно певица Злата Огневич рассказала о своих заработках. Также исполнительница удивила, что у нее есть долг в размере около 700 тыс. грн.

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