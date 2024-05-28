Экс-мужа Анны Тринчер в Польше оштрафовали полицейские

Бывший муж певицы Анны Тринчер – блогер Александр Волошин – рассказал, что его в Польше оштрафовали полицейские.

Звезда Сети в своем Instagram признался, что он нарушил правила дорожного движения. В частности, Волошин не включил указатель поворота и немного превысил скорость. Полиция отреагировала на нарушения, сняла это и остановила Александра.

Пост Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

В конце концов блогеру пришлось заплатить штраф в размере 700 евро. Правда, Волошин не полностью согласен с этим. В частности, он считает, что сумма штрафа за такие нарушения слишком велика.

"Я ехал 158 км/ч, а там ограничение скорости было 120 км/ч. Это было не по городу, а за городом. Один раз я не включил правый указатель поворота. Они это сняли. Штраф 700 евро за указатель поворота и превышение скорости на автобане. Не в городе! Я не ехал 240 км/ч, а ехал всего на 30 км/ч больше", — возмутился блогер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, в Александра Волошина есть свой автомобиль. Кроме того, он подарил машину и певице Анне Тринчер еще когда они состояли в браке. Недавно блогер рассказал, у кого после развода осталось элитное авто за 70 тысяч долларов.

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