Экс-муж Анны Тринчер впервые признался, почему решил ее бросить и как на это повлиял его отец

Бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин впервые объяснил, почему принял решение расторгнуть их брак.

На странице в Instagram Волошин оставил развернутый пост с объяснением. В нем Александр честно признался, что просто "перегорел" и не захотел мучить свою на тот момент жену:

"Я дал обещание себе: если я буду в отношениях чувствовать, что перегораю, то должен сделать все, чтобы убрать это, или же сказать об этом человеку и не допустить со своей стороны "абьюзивного" поведения. Именно это я и сделал сейчас. Я пришел к Ане и честно все рассказал", – поделился блогер.

Он также признался, что очень не хотел быть таким, как его отец, с которым он не общается. Поэтому для себя принял решение, что если его чувства к Тринчер прошли, он не станет над ней издеваться и будет откровенным:

"Многие из вас знают, что у меня нет родного отца, точнее он жив, но в моей жизни его нет. Однако мало кто знает, что отец издевался над моей мамой. Да, иногда он издевался физически, но больше морально... Он не уделял ей внимание, не обеспечивал ее, он постоянно исчезал с друзьями и не только, матерился и орал на маму. В моей голове это запечатлелось, но не как модель правильного поведения, а наоборот. Я очень любил и люблю свою маму. И когда видел, как какой-то мужик делает ей больно – больно было и мне! Я знал, и знаю сейчас, что не буду таким как он! Я никогда не буду обращаться с женщинами так, как ведет себя он", – объяснил Волошин.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, что на днях Анна Тринчер и Александр Волошин ошеломили своих поклонников новостью, что разводятся через год после свадьбы. Тринчер в слезах рассказала, что инициатором разрыва стал ее муж.

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