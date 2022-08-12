Экс-муж Бритни Спирс обнародовал жесткое видео, где артистка кричит на своих сыновей

Бывший муж певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн решил уже не словом, а делом доказать, что артистка плохо относилась к их двум сыновьям.

Так, экс-муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн обнародовал эмоциональное видео, на котором видно, как артистка общается со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

Тем самым Федерлайн хотел продемонстрировать, насколько противоречивыми, по его словам, были отношения Спирс с мальчиками на протяжении многих лет. В своем Instagram экс-муж Спирс опубликовал несколько видео, которые даже очень дискредитируют звезду:

"Я не могу сидеть сложа руки и позволять таким образом винить моих сыновей после того, что они пережили. Как бы это ни было для нас больно, мы всей семьей решили опубликовать эти видео. Они были сняты, когда мальчикам было по 11 и 12 лет. Это даже не самое плохое. Ложь должна прекратиться. Я надеюсь, что наши дети вырастут лучше, чем это", — прокомментировал видео Федерлайн.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Фото: Getty Images

Впрочем, со временем Кевин удалил эти видео из Instagram, однако их успело сохранить издание TMZ.

В первом видео Бритни спорит с мальчиками перед сном, восклицая: "Это мой дом, если я хочу зайти сюда и дать тебе лосьон для лица, потому что он груб, а ты мне говоришь только: "Все хорошо", "все хорошо". "Нет, это не хорошо." Лучше вам всем начать уважать меня, вы поняли?" – говорит в видео Спирс.

Видео заканчивается тем, что разъяренная Бритни говорит: "Вы все должны начать относиться ко мне как к достойной женщине. Я женщина, окей? Будьте ко мне добры. Вы понимаете?".

Второе видео, снятое во время поездки на автомобиле, похоже на спор, связанный с тем, что Шон Престон не обул обувь. В видео слышно, как мальчики спорят с Бритни из-за того, что она забрала телефон Шона.

Отметим, что скандальное видео Кевин Федерлайн опубликовал после того, как Бритни Спирс разместила в Instagram пост, в котором назвала поведение своих 15-летнего и 16-летнего сыновей "ненавистным". Артистка тогда отметила, что сыновья никогда не хотели проводить с ней время, когда они виделись.

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