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Экс-муж Бритни Спирс прокомментировал ее скандальное заявление в суде против опеки отца

Экс-муж Бритни Спирс прокомментировал ее скандальное заявление в суде против опеки отца

Getty Images

Кевин Федерлайн пытается держаться подальше от скандала.

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн, который воспитывает их двух общих сыновей, отреагировал на ситуацию вокруг суда по опеке и прокомментировал откровенные заявления певицы.

Так, танцовщик оказался не многословным, зазачившы только, что он хочет, чтобы она была счастлива.

"Все, чего я хочу для Бритни — это чтобы она была счастлива и здорова", — отметил Кевин.

А вот адвокат Кевина оказался более многословным и отметил, что бывший желает звезде скорее оправиться от переживаний, связанных с опекунством.

"Кевин ее во всем поддерживает. Эта ситуация сказалась на ней пагубно и задел ее душевное состояние. Поэтому он хочет, чтобы Спирс жила в здоровой атмосфере, а у детей была возможность ее посещать", — отметил адвокат в комментарии изданию ET Online и отметил том, что Федерлайн пытается держаться подальше от скандала.

Напомним, на днях весь мир схолихнув выступление Бритни Спирс в суде по делу об освобождении ее от опеки отца. Звезда дала показания, что не может больше жить в рамках конролю своего отца и отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.