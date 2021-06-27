Экс-муж Бритни Спирс прокомментировал ее скандальное заявление в суде против опеки отца

Кевин Федерлайн пытается держаться подальше от скандала.

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн, который воспитывает их двух общих сыновей, отреагировал на ситуацию вокруг суда по опеке и прокомментировал откровенные заявления певицы.

Так, танцовщик оказался не многословным, зазачившы только, что он хочет, чтобы она была счастлива.

"Все, чего я хочу для Бритни — это чтобы она была счастлива и здорова", — отметил Кевин.

А вот адвокат Кевина оказался более многословным и отметил, что бывший желает звезде скорее оправиться от переживаний, связанных с опекунством.

"Кевин ее во всем поддерживает. Эта ситуация сказалась на ней пагубно и задел ее душевное состояние. Поэтому он хочет, чтобы Спирс жила в здоровой атмосфере, а у детей была возможность ее посещать", — отметил адвокат в комментарии изданию ET Online и отметил том, что Федерлайн пытается держаться подальше от скандала.

Напомним, на днях весь мир схолихнув выступление Бритни Спирс в суде по делу об освобождении ее от опеки отца. Звезда дала показания, что не может больше жить в рамках конролю своего отца и отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

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