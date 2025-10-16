Экс-муж Бритни Спирс шокировал, как она с ножами врывалась в комнату сыновей: артистка ответила

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / © Getty Images

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс - Кевин Федерлайн - шокировал заявлением об изменах в их браке и как артистка с ножами врывалась в комнату сыновей.

Экс-избранник исполнительницы готовит к выпуску свои мемуары. Там он в очередной раз затронул тему отношений с артисткой. Федерлайн называет годы жизни с исполнительницей "ужасными". Мол, он сталкивался с неадекватным поведением Бритни, терпел ее измены и что она употребляла наркотические вещества и имела алкогольную зависимость.

Сейчас же Федерлайн утверждает, что серьезно обеспокоен психическим состоянием бывшей жены. Он говорит, что отмена опекунства - ошибка. Бывший муж исполнительницы утверждает, что у него складывается впечатление, будто бы она "катится к чему-то необратимому", пишет The New York Times.

Бритни Спирс / © Associated Press

Также Федерлайн выдал заявление о ее отношениях с сыновьями. Джейден и Шон возобновили общение с мамой. Впрочем, Федерлайн утверждает, что дети не хотят возвращаться в дом певицы из-за ее поведения. Они якобы рассказали ему, как ночью просыпались и застали в их комнате Спирс с ножами.

"Иногда они просыпались ночью и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая, как они спят: "О, вы не спите?" - с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений", - утверждает Федерлайн.

Бритни Спирс отреагировала на скандальные мемуары своего бывшего мужа. Артистка заявила, что постоянно страдает от газлайтинга со стороны экс-избранника. Певица утверждает, что все, чего она хочет, это наладить отношения с сыновьями, которых постоянно убеждают в том, что их мать - плохая. По словам артистки, именно из-за Федерлайна она не видится с детьми.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / © Getty Images

"Я всегда мечтала только о спокойной жизни со своими сыновьями. Хотела, чтобы они были частью моего мира. Но, к сожалению, они росли в атмосфере неуважения ко мне от отца. Один сын видел меня всего 45 минут за последние пять лет, другой - всего четыре раза. Невинная ложь из этой книги обрушилась на меня", - выдала Бритни.

Представители артистки тоже сделали заявление. Они отметили, что срок выплат алиментов на сыновей истек. По их словам, таким образом Федерлайн пытается нажиться на имени его бывшей жены.

Отметим, Бритни Спирс и Кевин Федерлайн состояли в браке с 2004-го по 2006 год. У пары есть двое общих сыновей - Шон и Джейден. После их развода опека над детьми перешла к Федерлайну, поскольку певицу признали недееспособной.

Напомним, недавно Бритни Спирс жестко упала с лестницы. Артистка показала синяки и ушибы на своем теле.