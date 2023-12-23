Экс-муж Бритни Спирс шокировал похудением на 18 кг после развода со звездой

Экс-муж американской поп-звезды Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари после развода с артисткой ошеломил изменениями во внешности.

Как признался 29-летний Асгари, после разрыва с певицей он похудел на 18 килограммов. От лишнего веса ему удалось избавиться за пять месяцев. Модель объяснил, что у него появилось больше времени на себя, поэтому он не стал его тратить попусту:

"За последние пять месяцев у меня произошла небольшая трансформация, в результате которой я потерял около 16-18 кг. Иногда, когда вы находитесь в ситуации, когда вам не обязательно сосредотачиваться на себе, вам может быть сложно заметить (изменения вашего телосложения – прим.ред.), но все остальные это замечают", – сказал Сэм Асгари, пишет Page Six.

Фитнес-тренер, подавший на развод с Бритни Спирс в августе этого года, сказал, что недавно он пережил "духовный" и "энергетический" сдвиг.

"У меня больше времени, чтобы сосредоточиться на себе. Когда ты сам по себе и одинок – это действительно хорошая возможность сосредоточиться на себе", – объяснил он.

Сэм Асгари до и после похудения / Фото: instagram.com/samasghari

Асгари добавил, что, хотя трансформация с его телом произошла после разрыва с певицей, это не акт мести. Модель называет это "чем-то вроде любви к себе":

"Иногда ты слишком зацикливаешься на себе", – поделился он, добавив, что "любовь к себе – это то, что должен практиковать каждый".

Напомним, что пока Сэм Асгари сосредотачивался на себе и приводил свое тело в форму, Бритни Спирс в одиночестве скучала не долго. Так, после развода артистка начала активно постить неоднозначные фото и видео со своими помощниками-мужчинами.

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