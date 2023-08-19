Муж Бритни Спирс Сэм Асгари шокировал внешним видом до встречи с ней: беззубый и полный

Фитнесс-тренер проделал немалую работу над собой, чтобы стать настоящим красавцем.
Экс-муж певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари на фоне развода с артисткой оказался в центре внимания папарацци.
Так, иностранные СМИ решили вспомнить, как выглядел 29-летний Сэм Асгари еще до встречи со звездой. Судя по появившимся в Сети кадрам, бывший избранник артистки приложил немало усилий, чтобы стать востребованной моделью и, в конце концов, влюбить в себя Бритни.
Прежде чем стать популярным, Сэм Асгари имел лишний вес и серьезные проблемы с зубами, пишет The Sun.
Сэм вместе с родителями в 12-летнем возрасте из Ирана переехал в США. В Америке молодой человек начал карьеру футболиста в колледже. Но впоследствии его исключили из команды, поэтому он изменил направление и поступил на факультет уголовного правосудия.
Вынужденный устроиться на три работы, чтобы пробиться, Сэм раньше рассказывал, что ел нездоровую пищу, чтобы пережить непростые дни.
На фото "до" Сэма можно увидеть до того, как он сбросил более 45 кг. На шокирующих снимках видны его сильно разрушенные зубы, прежде чем он вставил импланты и коронки, чтобы иметь голливудскую улыбку.
После своего преобразования Сэм снялся в музыкальном видео на сингл Бритни Slumber Party, после чего у них завязался роман.
Напомним, на днях стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари приняли решение расстаться после 6 лет отношений и 14 месяцев брака. Первым разрыв с артисткой прокомментировал Сэм. Он отметил, что они расстаются с уважением друг к другу. Впоследствии на разрыв отреагировала и Бритни. Она в фотоблоге запостила видео со своими странными танцами, где предстала в мини-трусах, которые с нее чуть не слетели.
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