Муж Бритни Спирс Сэм Асгари шокировал внешним видом до встречи с ней: беззубый и полный

Фитнесс-тренер проделал немалую работу над собой, чтобы стать настоящим красавцем.

Экс-муж певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари на фоне развода с артисткой оказался в центре внимания папарацци.

Так, иностранные СМИ решили вспомнить, как выглядел 29-летний Сэм Асгари еще до встречи со звездой. Судя по появившимся в Сети кадрам, бывший избранник артистки приложил немало усилий, чтобы стать востребованной моделью и, в конце концов, влюбить в себя Бритни.

Прежде чем стать популярным, Сэм Асгари имел лишний вес и серьезные проблемы с зубами, пишет The Sun.

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари до и после популярности / Фото: instagram.com/samasghari

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари / Фото: instagram.com/samasghari

Сэм вместе с родителями в 12-летнем возрасте из Ирана переехал в США. В Америке молодой человек начал карьеру футболиста в колледже. Но впоследствии его исключили из команды, поэтому он изменил направление и поступил на факультет уголовного правосудия.

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари имел лишний вес / Фото: instagram.com/samasghari

Вынужденный устроиться на три работы, чтобы пробиться, Сэм раньше рассказывал, что ел нездоровую пищу, чтобы пережить непростые дни.

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари имел лишний вес / Фото: instagram.com/samasghari

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари / Фото: instagram.com/samasghari

На фото "до" Сэма можно увидеть до того, как он сбросил более 45 кг. На шокирующих снимках видны его сильно разрушенные зубы, прежде чем он вставил импланты и коронки, чтобы иметь голливудскую улыбку.

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари имел проблемы с зубами / Фото: instagram.com/samasghari

После своего преобразования Сэм снялся в музыкальном видео на сингл Бритни Slumber Party, после чего у них завязался роман.

Напомним, на днях стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари приняли решение расстаться после 6 лет отношений и 14 месяцев брака. Первым разрыв с артисткой прокомментировал Сэм. Он отметил, что они расстаются с уважением друг к другу. Впоследствии на разрыв отреагировала и Бритни. Она в фотоблоге запостила видео со своими странными танцами, где предстала в мини-трусах, которые с нее чуть не слетели.

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