Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони и его молодая жена ждут рождения ребенка

Экс-муж певицы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони, и его молодая жена, 23-летняя модель Надя Феррейра, ждут рождения ребенка.

Об этом супруги сообщили в Instagram. Они опубликовали совместное фото, на котором Надя показывает свой округлый животик, а Марк бережно держит его рукой.

"Лучший подарок на День святого Валентина! Благодарю тебя, Боже, за это великое благословение в нашей жизни", — говорится в сообщении.

Марк Энтони и беременная Надя Феррейра / Фото: instagram.com/nadiatferreira

Отметим, Марк и Надя только недавно сыграли свадьбу. Они официально стали мужем и женой 28 января. Роскошную свадьбу пара сыграла в Майами.

Марк Энтони с женой

Если же для модели это первый ребенок, то для Энтони – пятый. Он воспитывает двойняшек от брака с певицей Дженнифер Лопес. Также у него есть взрослые сыновья от актрисы Даянары Торрес.

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