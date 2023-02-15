Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони и его молодая жена ждут рождения ребенка

Парагвайская фотомодель уже похвасталась своим округлым животиком.
Экс-муж певицы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони, и его молодая жена, 23-летняя модель Надя Феррейра, ждут рождения ребенка.
Об этом супруги сообщили в Instagram. Они опубликовали совместное фото, на котором Надя показывает свой округлый животик, а Марк бережно держит его рукой.
"Лучший подарок на День святого Валентина! Благодарю тебя, Боже, за это великое благословение в нашей жизни", — говорится в сообщении.
Отметим, Марк и Надя только недавно сыграли свадьбу. Они официально стали мужем и женой 28 января. Роскошную свадьбу пара сыграла в Майами.
Если же для модели это первый ребенок, то для Энтони – пятый. Он воспитывает двойняшек от брака с певицей Дженнифер Лопес. Также у него есть взрослые сыновья от актрисы Даянары Торрес.
Читайте также:
- Актеры из сериала "Зена - королева воинов" тогда и сейчас: как за 28 лет изменились исполнители главных ролей
- Дмитрий Комаров впервые показал кадры из Центра боевого управления: "Это засекреченное место, которое враг ищет всю войну"
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали тату в честь друг друга в неожиданных местах