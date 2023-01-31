Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони не удержал слез во время свадьбы с 23-летней моделью

Артист поделился трогательным видео с церемонии.
Экс-супруг Дженнифер Лопес, американский певец Марк Энтони сыграл свадьбу с 23-летней моделью Надеждой Феррейрой.
Роскошную церемонию новоиспеченные супруги показали на видео в Instаgram. К ролику пара добавила подпись: "Мистер и Миссис Муньис (настоящая фамилия исполнителя – ред.)".
Самым трогательным стал момент, когда Энтони увидел свою молодую жену, шедшую к нему под руку со своим отцом. Певец не сдержал эмоций и расплакался у алтаря.
Изысканная свадьба состоялась в Художественном музее Перес в Майами. Праздничный зал украсили множеством белых цветов, а также белой тканью.
Стало известно, что церемонию бракосочетания провел мэр города Майами Фрэнсис Суарес. Более того, свое благословение молодоженам дал сам Папа Римский.
Среди звездных гостей на свадьбе Энтони и Феррейры присутствовали семейство Бекхэмов, Сальма Хайек, Вин Дизель, Малума, Лин Мануэль Миранда, Луис Фонси, Ромео Сантос и другие.
Ранее Сальма Хайек показала поклонникам свой потрясающий образ в платье с глубоким декольте, которое она выбрала для вечеринки.
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