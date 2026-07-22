Экс-супруг Джей Ло стал отцом в восьмой раз: молодая жена Марка Энтони родила дочь и показала фото

Марк Энтони с женой / © Associated Press

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Бывший муж американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес — музыкант Марк Энтони — стал отцом в восьмой раз.

Радостную новость рассекретила его молодая жена-модель Надя Фаррейра в Instagram. Избранница Марка Энтони сообщила, что у них родилась дочь. Супруги назвали девочку Майлой. Кроме того, пара уже показала первые фото с новорожденной.

На первом снимке сын влюбленных держал крошечную сестричку на руках, а родители тщательно наблюдали за ними. На другом они держались за руки. Кстати, там можно разглядеть лицо крохотной Майлы.

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Марк Энтони с женой и детьми / © instagram.com/marcanthony

«Какое же великое благословение — иметь возможность поделиться с вами новостью о рождении нашей прекрасной Майлы. Вы даже не представляете, какое счастье сейчас царит в нашем доме. Мы просто на седьмом небе от счастья», — говорится в сообщении супругов.

Отметим, Марк Энтони и Надя Фаррейра поженились 28 января 2023 года, уже летом того же года у них родился общий сын Маркито. Этот ребенок стал их вторым.

Марк Энтони с женой и детьми / © instagram.com/marcanthony

В целом же от предыдущих отношений Марк Энтони воспитывает еще шестерых детей. Полицейская Дебби Росадо родила ему дочь Арианну, а также музыкант усыновил ее сына Чейза. В браке с Даянаррой Торрес на свет появились сыновья Кристиан и Райан. Певица Дженнифер Лопес родила музыканту двойняшек Максимилиана и Эмми.

Напомним, недавно украинская блогерша Ксюша Манекен родила первенца. Звезда Сети уже показала сынишку и рассекретила его имя.

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