25-летняя Александра Егорова с мужем в течение многих лет живут в Америке.

Младшая дочь скандальной ведущей-путинистки Снежаны Егоровой и украинского режиссера Семена Горова Александра уже много лет живет в США.

Как девушка обосновалась в Соединенных Штатах и чем там занимается, рассказал бывший муж одиозной Егоровой, украинский режиссер Семен Горов.

Так, в отличие от старшей сестры Стаси Ровинской, которая принципиально повсюду заблокировала поддерживающую Путина маму, Саша продолжает общаться с родственницей.

Снежана Егорова с дочерью Александрой от Семена Горова

В Америке младшая дочь Егоровой и Горова успела выйти замуж за музыканта группы Golden Animals Томми Эйзнера, старше ее на 12 лет. А недавно они приобрели дом в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом режиссер рассказал oboz.ua

Дочь Снежаны Егоровой и Семена Горова Александра с мужем / Фото: instagram.com/sashayegorova

"С мужем Саши лично еще не виделся. Его зовут Том, он американец. Пишет музыку, фотографирует. Долгое время они жили в Лос-Анджелесе, а сейчас купили дом в пригороде. Думаю, что взяли под выплату, там все так делают. Теперь живут в живописном месте – калифорнийской пустыне", – поделился звездный отец.

Семен Горов с дочерью от Снежаны Егоровой Сашей

Дочь Снежаны Егоровой и Семена Горова Александра / Фото: instagram.com/sashayegorova

Он добавил, что Александра снимается в кино и участвует в съемках в качестве модели. У них с мужем дома есть студия, где он пишет альбом, а она ему помогает.

Также Горов признался, что его дочь очень переживает из-за событий в Украине и даже хотела приехать и как-то помочь, но отец посоветовал оставаться в США:

"Думала, чем может быть полезной – что-то снимать, помогать. Я не то, что ее отговаривал – не советовал. Во-первых, сложная дорога, во-вторых, есть что делать и там", – объяснил Горов.

Отметим, что в 2014 году Александра Егорова переехала в США, где училась в Калифорнии в школе актерского мастерства Ли Страсберга. В свое время ее выпускниками стали Андежлина Джоли, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Мэрилин Монро.

Снежана Егорова и Семен Горов со старшей дочерью Стасей

Старшая дочь Семена Горова и ведущей-предательницы Снежаны Егоровой Стася Ровинская с семьей тоже проживает в США, в Нью-Йорке. В августе этого года Стася и Александра впервые за шесть лет встретились в Соединенных Штатах и поделились трогательными совместными фото.

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