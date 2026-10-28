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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Экс-муж Элины Светолиной сделал тревожное признание о своем состоянии после их развода

Гаэль Монфис не скрывает, что тяжело переживает разрыв.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал тревожное признание о своем состоянии после развода с украинской теннисисткой Элиной Светолиной.

Для спортсмена тяжело дался разрыв, и он это не скрывает. Во время прямой трансляции на Twitch, о чем передает Yahoo! Sports, Гаэль Монфис сделал тревожное признание о своем состоянии. По словам теннисиста, развод стал для него ударом.

Бывшему мужу Элины Светолиной тяжело психологически. Он честно признается, что не может тренироваться так, как ему бы этого хотелось, у него пропал аппетит и все вокруг ему кажется хуже.

«Разрыв с Элиной очень сильно ударил по мне. Мне тяжело психологически, я не могу тренироваться так, как хотел бы. Я не собираюсь делать вид противоположного: я меньше ем, все кажется хуже», — честно признался теннисист.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Что известно о разводе Элины Светолиной и Гаэля Монфиса

Элина Свитолина 19 октября объявила, что разводится с Гаэлем Монфисом, с которым прожила в браке пять лет. Инициатором разрыва стала именно теннисистка. Она также высказалась и о причинах. Элина Свитолина подчеркнула, что война в Украине изменила ее мировоззрение, ценности и чувство собственного счастья. Также на это решение повлияли некоторые обстоятельства, которые спортсменка решила не выносить на публику.

Тем временем Гаэль Монфис с уважением отнесся к выбору Элины Светолиной. Вместе с тем теннисист встал на защиту бывшей жены, которую начали критиковать. Он заверил, что теннисистка — важная часть его жизни. Также спортсмен добавил, что развод действительно сложно переживать, но нелегко им обоим. И к этому решению привели как и его внутренние трансформации, так и Элинины.

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