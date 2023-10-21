Экс-муж Евгении Эмеральд грозится обнародовать их домашнее порно: "Узнаем, как работала губами"

Защитница Евгения Эмеральд поделилась новыми шокирующими подробностями громкого скандала с бывшим мужем Евгением Стипанюком.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Эмеральд рассказала, что ее бывший намерен обнародовать их домашнее порно. Евгения показала скрины и утверждает, что комментарии с угрозами пишет именно Стипанюк, создавший специально новый аккаунт.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Защитница отметила, что эти эротические видео Стипанюк хочет подать как доказательство того, что она изменяла ему с другими мужчинами:

"Все мы взрослые люди и не удивительно, что у нас есть сохраненные интимные видео с участием мужа или жены. Поэтому ничего удивительного в их существовании нет. Удивительно только, что Стипанюк готов похвастаться на всю страну одной из интимных частей своего тела, чтобы подставить меня и обвинить, что на видео другой мужчина. Я знала, что будет грязно, я была к этому готова. Я знала, что Евгений Стипанюк будет манипулировать нашими домашними видео, которые были сделаны во время того, как я была в браке. Я прошу прощения, все мы не святые, я тоже не святая. Это была моя личная жизнь. Поэтому выкладывать это и говорить, что я с кем-то изменяла, мне просто смешно. Если этот человек это сделает, он унизит только себя, не меня. Мне стыдиться нечего ", – прокомментировала намерения бывшего Эмеральда.

Также она рассекретила, что, оказывается, Стипанюк и других своих девушек снимал на видео в процессе интимной близости. Евгения утверждает, что он снимал так, чтобы его там не было видно.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Шокировала Эмеральд и признанием о том, что Стипанюк ей изменял, пока она была беременна. Защитница попросила девушек, у которых был секс с ее бывшим мужем во время их брака, обратиться к ней и пообещала анонимность.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, ранее Евгения Эмеральд показала авто, которое ее экс-муж приобрел на военные деньги в сентябре этого года. Также защитница рассказала, как Стипанюк обманул своего сына от экс-брака и показала первую жену Евгения.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Отметим, что Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк поженились 14 октября прошлого года на фронте в Харьковской области. Через неделю после свадьбы защитница объявила, что беременна. В апреле этого года на свет появилась дочь экс-супругов Афина.

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