Экс-муж Евгении Эмеральд назвал ее "шалавой", пригрозил застрелить и отрезать руки

Украинская защитница Евгения Эмеральд впервые обнародовала шокирующую переписку со своим экс-мужем, военным Евгением Стипанюком, где он ей угрожает убийством и забрать их полугодовалую дочь.

С сентября Эмеральд намекала фанам, что в ее отношениях с мужем не все хорошо, однако прямо не говорила, что произошло. Теперь Евгения набралась смелости и на странице в Instagram опубликовала скрины переписок со Стипанюком, где он ее обзывает и даже угрожает убийством:

"Я – Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д'Арк. Но, в первую очередь я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие. В этом видео я хочу продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком: здесь вы увидите лишь часть разговоров и угроз со стороны моего бывшего мужа, но даже этого достаточно, чтобы понять, в какой опасности находятся женщины, которые продолжают терпеть", – подписала Эмеральд.

Евгения Эмеральд с экс-мужем Евгением Стипанюком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

В переписке экс-муж Евгении, в частности, "не угрожает, а предупреждает" ее, что если кто-то из других мужчин возьмет на руки его дочь, он подорвет и Евгению, и того мужчину, или застрелит, или "отрежет руки". Также Стипанюк говорит, что установит слежку за Эмеральд.

Евгения Эмеральд шокировала, как экс-муж угрожает ее убить

В голосовых сообщениях Евгений обвиняет экс-жену в изменах и называет шалавой.

Отметим, что Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк познакомились на фронте. В октябре прошлого года на передовой они сыграли свадьбу. В апреле этого года Эмеральд родила дочь Стипанюку, которую назвали Афиной.

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк поженились на фронте в прошлом году / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

В апреле этого года Евгения Эмеральд родила дочь / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Неделю назад Эмеральд официально подтвердила, что разводится с мужем.

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