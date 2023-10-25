Экс-муж Евгении Эмеральд впервые прокомментировал скандал и обвинения в изнасиловании

Евгений Стипанюк отметил, что сейчас у него нет времени реагировать конфликт.

Бывший муж защитницы Евгении Эмеральд, защитник Евгений Стипанюк впервые прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал.

Как известно, Эмеральд обвиняет бывшего в домашнем насилии, угрозах и шантаже. Более того, нашлись и другие женщины, которые подтвердили, что Стипанюк обращался с ними так же. Все это время мужчина молчал и никак не отвечал на упреки бывшей жены.

Евгения Эмеральд с экс-мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Но, наконец, защитник нарушил молчание и отреагировал на обвинения. По словам Стипанюка, он сейчас как военный сосредоточен на победе Украины. А после, сказал Евгений, возможно, люди узнают правду:

"Простите, что отвечаю с опозданием. Был на боевой задаче. Спасибо вам за желание услышать другое мнение. Но сейчас мой приоритет – это победа Украины, что я, как солдат, сейчас делаю. Возможно, когда-нибудь после победы вы узнаете правду о том, что действительно произошло", – ответил Стипанюк в комментарии каналу "Украина".

Экс-муж Евгении Эмеральд впервые прокомментировал скандал

Напомним, что ранее Евгения Эмеральд показала бывшего мужа Евгения Стипанюка в романтическом реалити-шоу, в котором он участвовал шесть лет назад. Тогда от главной героини проекта Стипанюк получил отказ и пожаловался, что потратил на их свидание деньги, которые ему никто не вернет.

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