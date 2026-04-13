Экс-супруг Глущенко раскрыл, в каких отношениях они остались после развода и как поделили имущество

Яна Глущенко с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Реклама

Бывший муж украинской актрисы и ведущей Яны Глущенко — продюсер Олег Збаращук — раскрыл, в каких отношениях они остались после развода и как поделили совместное имущество.

Экс-избранник артистки говорит, что после разрыва их пути разошлись. Тем не менее, Олега и Яну объединяет общий сын. Поэтому бывшие супруги общаются в вопросах, что касаются Тамерлана. А вот о воссоединении речи нет. Олег Збаращук на проекте "Тур зірками" говорит, что развод — совместное решение, поэтому нет смысла что-то восстанавливать.

"У каждого своя жизнь, но общаемся каждый день, потому что ребенок, с ним каждый проводит время. Абсолютно нормальные отношения, все хорошо. Нет смысла это делать (возвращать семью — прим. ред.), потому что это было совместное решение, это не было решение какого-то одного человека, поэтому, конечно, нет", — говорит продюсер.

Реклама

Яна Глущенко с бывшим мужем / © instagram.com/yamo4ka

Бывший муж Яны Глущенко также раскрыл, как они поделили совместное имущество. В подробности Збаращук вникать не стал, а лишь заверил, что все "по-человечески". Кстати, у бывших супругов есть немалый общий дом. Сейчас там проживает актриса вместе с сыном. Поделили ли они его — продюсер отвечать не стал.

"Поделили имущество, как обычные люди, по-человечески. Сейчас в доме проживает Яна. А будем ли делить — это уже внутренняя информация", — добавил продюсер.

Отметим, Яна Глущенко и Олег Збаращук объявили о разводе в ноябре 2025 года. Причин они раскрывать не стали, а лишь заверили, что решение является общим. Пара прожила в браке девять лет и вместе воспитывает сына Тамерлана.

Кстати, недавно Олега Збаращука застали с загадочной красавицей. Продюсер раскрыл, какие между ними на самом деле отношения.