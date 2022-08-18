Экс-муж Ирины Билык на вечеринке в Москве вступился за нее перед россиянами, которые хотели ее подколоть

Бывший муж Ирины Билык, российский артист и фотограф Аслан Ахмадов вступился за нее на вечеринке в Москве.

Так, бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов, живущий и работающий в РФ, вступился за нее на вечеринке в Москве перед россиянами, которые хотели ее подколоть.

Об этом рассказал в своем Instagram российский актер Стас Садальский. Он поделился, что на мероприятии, которое проходило на крыше вертолетной площадки в центре Москвы, россияне, присутствовавшие там, начали нелестно отзываться об Ирине Билык. Тогда Ахмадов нашел, что им ответить:

Аслан Ахмадов и Ирина Билык / Фото: instagram.com/aslanahmadov

"Они стали щипать Аслана: "Аслан, вот Божеская Рынская написала в Facebook, ваша жена каждый год ездит в Россию на заработки и сказала о муже Наташе Королевой, мол, он говно". Аслан дал обратку: "Одно могу сказать, моя жена 10 лет, как не была в России, а ваша гнусная Божена — подлая и дешевая, прости Господи", — рассказал Садальский.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов с их сыном / Фото: Светская жизнь

Как известно, недавно Ирина Билык давала благотворительный концерт в Майами. Там она позвала на сцену к себе маму певицы-молчунки Наташи Королевой. Со сцены Билык сказала маме Королевой, что ее зять Тарзан – говно.

Наташа Королева, которая родом из Украины и сейчас проживает в России, вообще о войне молчит, а ее муж, стриптизер Тарзан, активно поддерживает Путина и армию России.

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