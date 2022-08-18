Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Экс-муж Ирины Билык на вечеринке в Москве вступился за нее перед россиянами, которые хотели ее подколоть

Экс-муж Ирины Билык на вечеринке в Москве вступился за нее перед россиянами, которые хотели ее подколоть

Дата публикации
Просмотры
2516
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Экс-муж Ирины Билык на вечеринке в Москве вступился за нее перед россиянами, которые хотели ее подколоть

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Бывший муж Ирины Билык, российский артист и фотограф Аслан Ахмадов вступился за нее на вечеринке в Москве.

Так, бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов, живущий и работающий в РФ, вступился за нее на вечеринке в Москве перед россиянами, которые хотели ее подколоть.

Об этом рассказал в своем Instagram российский актер Стас Садальский. Он поделился, что на мероприятии, которое проходило на крыше вертолетной площадки в центре Москвы, россияне, присутствовавшие там, начали нелестно отзываться об Ирине Билык. Тогда Ахмадов нашел, что им ответить:

Аслан Ахмадов и Ирина Билык / © instagram.com/aslanahmadov
Аслан Ахмадов и Ирина Билык / Фото: instagram.com/aslanahmadov

"Они стали щипать Аслана: "Аслан, вот Божеская Рынская написала в Facebook, ваша жена каждый год ездит в Россию на заработки и сказала о муже Наташе Королевой, мол, он говно". Аслан дал обратку: "Одно могу сказать, моя жена 10 лет, как не была в России, а ваша гнусная Божена — подлая и дешевая, прости Господи", — рассказал Садальский.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов с их сыном / © Светская жизнь
Ирина Билык и Аслан Ахмадов с их сыном / Фото: Светская жизнь

Как известно, недавно Ирина Билык давала благотворительный концерт в Майами. Там она позвала на сцену к себе маму певицы-молчунки Наташи Королевой. Со сцены Билык сказала маме Королевой, что ее зять Тарзан – говно.

Наташа Королева, которая родом из Украины и сейчас проживает в России, вообще о войне молчит, а ее муж, стриптизер Тарзан, активно поддерживает Путина и армию России.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация