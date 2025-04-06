Экс-муж Ирины Билык показал их фото из молодости и публично обратился к ней

Ирина Билык и Юрий Никитин

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Украинский продюсер Юрий Никитин публично обратился к певице Ирине Билык, с которой долгое время находился в отношениях.

Знаменитость опубликовал архивное фото с артисткой в Instagram, где изображен с ней еще совсем молодым, а также вспомнил их знакомство. Они встретились в далеком 1990 году на фестивале “Весенние надежды 90-х”. С тех пор их жизнь тесно связалась. Юрий Никитин стал продюсером Ирины Билык.

Знаменитость поздравил исполнительницу с днем рождения, который она празднует 6 апреля. Кстати, в этом году у Билык юбилей — ей исполняется 55 лет. Никитин пожелал артистке оставаться вдохновенной, смелой и легкой. Также продюсер отметил, что очень гордится сотрудничеством с Ириной Билык, которое длится уже 35 лет.

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Юрий Никитин и Ирина Билык / © instagram.com/yuriynikitin

“Ир, с днем рождения! Будь здорова, радостна и вдохновлена, как в тот день, когда мы познакомились, весной 1990 года на фестивале “Весенние надежды 90-х“: я — рок-музыкант, ты — талантливая молодая певица…Спасибо тебе за тот полный ярких воспоминаний путь, по которому мы идем с тобой уже 35 лет, где учимся и растем, лично и профессионально. Желаю тебе, как и тогда оставаться такой же легкой, смелой и влюбленной. Горжусь работать и дружить с тобой. Будь счастлива!”— обратился к певице продюсер.

Отметим, Юрия Никитина и Ирину Билык связывали не только рабочие отношения, но и романтические. В 90-х пара состояла фактически в гражданском браке. Роман продюсера и певицы длился восемь лет. Однако их пути разошлись из-за разного видения будущего. Дело в том, что Билык хотела создать семью и родить детей, а Никитин был убежден, что не время для этого.

Напомним, недавно ведущий Константин Грубич поделился архивным фото с Ириной Билык. Журналист также поздравил артистку с днем рождения, но попал в конфуз.