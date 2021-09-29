Экс-муж Ирины Горовой UGO признался, как отреагировал на ее роман с Потапом

Экс-муж Ирины Горовой UGO признался, как отреагировал на ее роман с Потапом

На момент отношений Алексея с Ириной, Юрий еще жил с женой.

Первый муж продюсера Ирины Горовой, рэпер UGO признался, как отреагировал на ее роман с Потапом.

Так, ходили слухи, что Алексей Потапенко нагло отбил жену у Юрия Горового. Впрочем, в программе "Позаочі" исполнитель поделился, что на момент начала отношений ПТП и Ирины любовь супругов уже погасла.

"В какой-то момент я перестал жить с Ирой, как муж. Оставался только для того, чтобы у дочери был папа. Поэтому, когда Алексей начался встречаться с ней, мне стало легче", — признался артист.

UGO и Потап / instagram.com/ugogorovoy

Со своей стороны, Потап подтвердил слова коллеги, отметив, что закрутил роман со свободной женщиной.

Также UGO вспомнил, как познакомился с Алексеем. Так, до начала совместной карьеры будущие звезды виделись в спортзале. Горовой занимался водным поло в бассейне "Динамо", туда также ходил Потап. Впоследствии, они познакомились, ПТП показал свои треки и мужчины начали работать вместе.

UGO и Потап / instagram.com/ugogorovoy

Сейчас рэперы также дружат и помогают друг другу. Потап добавил, что Горовой — тот человек, который приедет к нему в три ночи после первого звонка.

Напомним, недавно Каменских в бикини игриво выпятила ягодицы перед Потапом. Певица поделилась пикантным фото.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку