Камалия, Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Бывший муж Камалии, пакистанский бизнесмен и соучредитель премии YUNA Мохаммад Захур, оценил вокальные способности артистки.

Об этом предприниматель рассказал в проекте «Наодинці з Гламуром» в интервью Анне Севастьяновой. Захур неожиданно назвал Камалию одной из самых недооцененных исполнительниц страны и вспомнил, как ее голос в свое время поразил продюсера, работавшего с Мадонной.

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«Считаю Камалию самой недооцененной певицей в Украине. Когда она пела за границей, а некоторые песни — даже с продюсером Мадонны, он говорил, что если бы у нее было 10 процентов голоса Камалии, то она вообще бы порвала. А я ответил, что если бы у Камалии было 10 процентов маркетинговой команды Мадонны, то она бы сделала то же», — ошеломил Захур.

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Бизнесмен убежден, что у Камалии есть сильные вокальные данные, однако ее музыкальный материал не всегда соответствовал ожиданиям аудитории. Он отметил, что композиции, которые имели успех в Европе, в Украине оставались почти незамеченными.

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

«У нее прекрасный голос. Возможно, не самый удачный репертуар. Когда она пела в Европе, то, то что там нравилось, здесь ее песен даже на радио не было и словом не вспоминали», — отметил бывший муж артистки.

Захур также предположил, что на отношение украинского шоу-бизнеса к певице могло повлиять ее замужество с ним как состоятельным предпринимателем. По его мнению, успех Камалии в личной жизни мог вызвать предвзятое отношение к ее творчеству. В то же время он подчеркнул, что никогда не поддерживал платное продвижение артистки.

«Считаю, что это зависть. Просто человек успешно вышел замуж и все подумали, что его не нужно брать. Однако я всегда был против платного пиара. Такого голоса не сыскать в Украине. Может, неудачный репертуар может судьба виновата, но не она и не ее голос», — подчеркнул Захур.

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▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно Мохаммад Захур рассказал о потере статуса миллиардера и назвал причину.

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