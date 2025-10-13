Экс-муж Камалии объяснил, почему они после развода живут под одной крышей: "Мы все равно вместе"

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур, который недавно рассекретил гражданство дочерей, объяснил, почему после развода с украинской певицей Камалией продолжает с ней жить под одной крышей.

Пара уже несколько лет как официально расторгла брак. Тем не менее, они продолжают вместе проводить время, ездить на отдых и даже жить. Бизнесмен в интервью Славе Демину объясняет это тем, что артистка ему не посторонний человек. Хоть они и развелись, но в остальном их отношения не изменились. Бывшие супруги продолжают уважать друг друга.

"До сих пор эмоционально зависим от Камалии. Любой ее промах - это для меня промах. Любой ее подъем - я искренне радуюсь, от любой ее неудачи - мне больно. Я считаю, что мне на нее не все равно. Мы живем в одном доме. Нам это вообще не странно. Мы остались все равно людьми, друг друга все равно уважаем. Мы разошлись и все равно вместе", - говорит бизнесмен.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / © instagram.com/kamaliyaofficial

Кстати, дочери бывших супругов - 12-летние Арабелла и Мирабелла - до сих пор не знают об их разводе. Мохаммад Захур убежден, что разрыв родителей может травмировать девочек, поэтому они пока что скрывают от них эту новость. Бизнесмен говорит, что дети со временем сами узнают.

"Я пока себе не ищу партнерш. Пока Камалия не находит партнеров, то я думаю, что детей нельзя сейчас травмировать. Мне кажется, если мы скажем, это больше ранит, чем они узнают, а потом мы признаем это", - отметил бизнесмен.

