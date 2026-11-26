Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Бывший муж певицы Камалии, пакистанский миллиардер и соучредитель премии YUNA Мохаммад Захур раскрыл правду о причинах их разрыва и прокомментировал конфликт артистки со своей дочерью от первого брака Татьяной.

На проекте «Наодинці з Гламуром» бизнесмен не согласился с тем, что именно Татьяна стала причиной развода. Более того, Захур заявил, что не считает их отношения с Камалией окончательно разрушенными. По его словам, личных проблем между ними никогда не было, а споры певицы с дочерью он воспринимает как отдельную историю.

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«Честно, где-то в глубине сердца я не думаю, что мы расстались или есть какие-то проблемы. У меня никогда с ней никаких проблем не было. Если у нее какие-то проблемы с моей дочерью, то они придуманы. Их не было. Просто есть такое: в чужой дом со своим уставом не ходят. Не каждая дочь любит мачеху и наоборот. Дело в том, что моя дочь непублична и не может ответить на эти обвинения», — подчеркнул Захур в беседе с Анной Севастьяновой.

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Камалия и Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

В то же время, бизнесмен не стал отрицать, что между Камалией и Татьяной были недоразумения. Он призвал не рассматривать ситуацию только с одной стороны и предположил, что ответственность за конфликт лежит на обеих женщинах. Однако вмешиваться в их отношения Захур, похоже, не хочет.

«Но никогда не бывает все однобоко. Не бывает дыма без огня. То есть, если она виновата, то где-то, наверное, и Камалия виновата», — отметил мужчина.

Камалия и Захур развелись — какова причина и при чем здесь дочь миллионера от россиянки

Певица неоднократно рассказывала о напряженных отношениях с Татьяной, матерью которой является россиянка. По словам Камалии, дочь миллионера еще изначально не хотела с ней знакомиться и воспринимала ее с ревностью. Артистка даже называла решение жить под одной крышей с детьми мужа от первого брака одной из его «больших ошибок».

И все потому, что после начала полномасштабного вторжения Камалия переехала в Лондон, где вынужденно жила вместе с детьми и дочерью Захура от первого брака. Певица утверждала, что падчерица вмешивалась в ее отношения с мужем, а сам Захур не поддерживал ее и не хотел вмешиваться в споры.

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Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Особенно напряженной ситуация стала тогда, когда, по словам Камалии, Татьяна принимала решения, касающееся ее дочерей — Арабеллы и Мирабеллы. Артистка просила мужа вмешаться, однако, как она рассказывала, в ответ услышала, что он скорее разведется с ней, чем будет конфликтовать с дочерью. В конце концов Камалия решила расторгнуть брак.

Сейчас Захур публично изложил собственное видение этой истории и не согласился с версией бывшей жены о роли Татьяны в их разрыве.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

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