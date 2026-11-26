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- Гламур
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Экс-муж Камалии потерял статус миллиардера и раскрыл правду о своем состоянии: "Почему я должен плакать?"
Захур также высказался о помощи Украине.
Бывший муж певицы Камалии, пакистанский бизнесмен и соучредитель премии YUNA Мохаммад Захур признался, что больше не имеет состояния, которое позволяло бы называть его миллиардером.
По словам предпринимателя, война в Украине оказала существенное влияние на его финансовое положение. Об этом Захур рассказал в интервью Анне Севастьяновой для проекта «Наодинці з Гламуром».
Бизнесмен отметил, что его ситуация не уникальна: многие состоятельные предприниматели также потеряли значительную часть капитала. В то же время, он подчеркнул, что пытается сохранить команду и продолжать помогать Украине.
«Думаю, так не только у меня. Многие стали из крупных миллиардеров, у которых было по 18–20 млрд, а сегодня два-четыре осталось. Поэтому мы вместе со страной страдаем с 2014 года и пытаемся как-то сохранить штат и помочь», — поделился Захур.
Несмотря на финансовые потери, бизнесмен сохраняет оптимизм и надеется, что после войны его дела постепенно наладятся. Он также признался, что переосмыслил отношение к собственному состоянию и воспринимает их потерю с благодарностью за то, что имел раньше.
В то же время Захур сообщил, что помогает украинским военным, но не стремится публично рассказывать о таких вкладах.
«Надеюсь, когда война прекратится, то все наладится. Когда Бог мне давал все, может быть, я не был так благодарен. Так почему сейчас я должен плакать и говорить: “Вот то, что ты мне раньше давал, сейчас забрал”. Не могу так, потому что считаю, что я не так-то заслуживал и раз он у меня отобрал, значит, где-то я и провинился», — поделился бизнесмен.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ
Напомним, недавно Мохаммад Захур отреагировал на заявление Камалии о побоях ее новым бойфрендом Стефанишиным. Миллионер ответил, вмешался ли тогда в новый роман экс-жены после развода.