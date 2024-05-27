Экс-муж Камалии прокомментировал ее фото с окровавленным лицом и признался, живут ли они вместе

Украинская певица Камалия и ее экс-муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур поделились, в каких отношениях сейчас находятся.

Как признается экс-муж звезды, их отношения остаются дружественными для воспитания дочерей. Кроме того, Захур прокомментировал недавние жуткие фото экс-жены, где на ее лице виднелись следы от насилия. По словам миллиардера, он к этому отнюдь не причастен. И добавил, что до сих пор они живут вместе с детьми в общем доме в Киеве.

"У нас прекрасные отношения, лучше не придумаешь. Я не знаю (откуда взялись фотографии с избиением – прим. ред.), но самое главное – это не я. Возможно, это был грим, но я не знаю, что это было. Впрочем, это не я – не гримировал и не бил. Да, мы вместе живем, когда я здесь или возвращаемся с нашими детьми, то мы здесь", - рассказал Захур в программе "Люкс ФМ".

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В то же время, Камалия призналась, что они с экс-избранником уже официально разведены. И подтвердила слова Мохаммада, что время от времени они проживают вместе, когда их дочери приезжают в Киев. Также исполнительница хоть и заинтриговала романом с новым мужчиной, но подробностей раскрывать не стала. Только отметила, что "пока психологически не готова выходить замуж".

"Мы были по шариату женаты, по шариату и развелись. У нас дети растут, мы образцовые родители для своих детей. И мы дружим, все цивилизованно, поддерживаем друг друга. Он живет с детьми в Лондоне, а когда приезжают в Киев, то тогда все вместе живем в одном доме. Когда я езжу к ним в гости, то мы тоже живем все в одной квартире. Имущество еще не делили", - объяснила певица.

Напомним, недавно шоумен Дмитрий Коляденко рассказал о конфликте с бывшей Ириной Билык, из-за которого они разорвали дружбу.

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