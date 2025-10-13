Экс-муж Камалии рассекретил, какое гражданство у их 12-летних дочерей: "Паспорт более удобен"

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / © instagram.com/kamaliyaofficial

Бывший муж украинской певицы Камалии - пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур - признался, какое гражданство у их 12-летних дочерей-двойняшек.

У самого экс-избранника артистки есть британский паспорт. Хотя дочери экс-супругов до полномасштабной войны проживали в Украине, но у них гражданство Великобритании. Как объяснил Мохаммад Захур в интервью Славе Демину, они с артисткой решили, что детям так будет удобнее. Однако в случае желания девочки смогут получить паспорт Украины.

"У них британское гражданство, но они в любой момент могут получить украинское, они здесь родились. Мне кажется, британский паспорт более удобен, поэтому мы шли по этому пути", - отметил бизнесмен.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / © instagram.com/kamaliyaofficial

Также Мохаммад Захур признался, какие отношения сложились у его дочерей от Камалии со старшими детьми от первой жены. Бизнесмен говорит, что они прекрасно ладят между собой. Правда, девочки немного боятся старшей сестры, ведь она довольно суровая.

"Старшие дети очень хорошо относятся к младшим. Брат для них как приятель. Старшую сестру они немного боятся. Когда мы приехали, то она за ними ухаживала, кормила, в школу отправляла и встречала, ходила на родительские собрания", - отметил бизнесмен.

Напомним, ранее Мохаммад Захур рассекретил свое состояние. Предприниматель также признался, каким сейчас бизнесом занимается.