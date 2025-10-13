- Дата публикации
Экс-муж Камалии рассекретил свое состояние и каким бизнесом занимается сейчас
Бизнесмен рассказал о своих активах и признался, как снизились его доходы.
Бывший муж украинской певицы Камалии - пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур - рассекретил свое состояние и признался, каким бизнесом занимается сейчас.
Экс-избранник артистки ранее входил в топ-100 самых богатых людей Украины. По состоянию на 2013 год состояние Мохаммада Захура оценивалось в 600 миллионов долларов. Однако сейчас эта сумма значительно меньше. Бизнесмен в интервью Славе Демину говорит, что оккупация Донбасса, затем коронавирус, а затем и полномасштабная война повлияли на его заработки. Сейчас состояние бывшего мужа Камалии составляет более, чем 100 миллионов долларов.
"Состояние стало меньше, намного. В 2013-2014 году еще Донецк был у нас, и Луганск, не было ковида, войны. Когда мы все это сложим, то получится намного меньше. Сейчас мое состояние чуть больше, чем 100 млн долларов", - говорит бизнесмен.
Также Мохаммад Захур рассказал и о своих активах. Металлургическим бизнесом он практически не занимается. У мужчины есть недостроенный отель в центре Киева, бизнес-центр, помещения которого сдаются в аренду, и завод по производству пластмассы.
"Активы, которые сегодня есть у меня, это отель "Лейпциг", который сейчас не работает, потому что не достроен. У меня бизнес-центр на Подоле, сдаем в аренду помещения. Затем есть завод в Обухове, который производит пластмассу. Металлургией не занимаюсь. Занимаемся торговлей, но не производством", - признался бизнесмен.
