Экс-муж Камалии удивил заявлением об изменах в браке: "Когда поймали, то стало стыдно"

Мохаммад Захур / © скриншот с видео

Реклама

Бывший муж украинской певицы Камалии, который ранее рассекретил гражданство их дочерей, удивил заявлением об изменах в браке.

Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур до отношений с артисткой уже имел опыт женитьбы. Правда, первый брак у мужчины не сложился. Как признался бизнесмен в интервью Славе Демину, в их отношениях с первой женой возникли серьезные проблемы. Они пытались их решить, но все же развелись. Бизнесмен говорит, что именно в этом браке изменял. Однако Камалии Мохаммад Захур был верен.

"Первой женщине изменял, второй - нет. Мужчины изменяют, во-первых, потому что он "мартовский кот". Не важно, как к тебе относятся, что делают, ты просто такой. Во-вторых, когда тебе чего-то не хватает: в сексе, в любви, в отношениях. Ты все это находишь где-то в другом месте. Я был "мартовским котом", не отрицаю. Но с первой женой у меня был вот именно второй вариант. "Мартовским котом" я был, когда был свободным. Когда поймали на измене, то стало стыдно", - поделился бизнесмен.

Реклама

Мохаммад Захур / © скриншот с видео

Также Мохаммад Захур отметил, что не знает, предавали ли его. Бизнесмен отвечает только за свои поступки, а не за других людей.

"Я не знаю, изменяли ли мне. Я не за всех могу сказать. О женщинах, с которыми я официально был в отношениях, я об их изменах не знаю", - подытожил мужчина.

Напомним, Камалия и Мохаммад Захур сейчас разведены. Однако бывшие супруги продолжают жить под одной крышей. Бизнесмен объяснил, почему так сложилось.