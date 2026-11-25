Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Бывший муж певицы Камалии — пакистанский миллиардер и соучредитель премии YUNA Мохаммад Захур — впервые публично прокомментировал громкие заявления артистки об их супружеской жизни.

Как известно, неделями ранее артистка заявила, что вместе с Захуром не оформляла брак в Украине, а имела только документ, подтверждающий регистрацию брака в Пакистане. В то же время Камалия признавалась, что в отношениях муж хоть и баловал ее, но на самом деле она чувствовала себя «недолюбленной».

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Во время разговора с Анной Севастьяновой для проекта «Наодинці з Гламуром» бизнесмен признался, что слова экс-жены его все же задели. Захур объяснил, что, хотя и не был склонен к частым признаниям в любви, но пытался демонстрировать свои чувства поступками.

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«Было обидно, конечно. Что тут скажешь, если столько лет человек старался… Да, я немногословен и, возможно, не часто употребляю ласковые слова. Мы, люди с Востока, обычно не говорим такие вещи, а показываем. Но ведь можно было говорить и ничего не делать. Я же наоборот», — отметил бывший муж артистки.

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Отдельно Захур отреагировал на слова Камалии о том, что она якобы никогда официально не была замужем. Певица объясняла это тем, что в ее украинском паспорте нет штампа о браке. Бизнесмен назвал такое утверждение бессмысленным и отметил, что для него определяющим является сам факт заключения брака, а не страна или традиция, по которой это произошло.

«Это какой-то бред! Дело в том, что если ты женат, ты женат — неважно по какому закону. Если мы жили в Англии, то нужно было жениться по их традициям? Это бред, которого я не признаю. Если ты расписался, то неважно, по какой традиции. У тебя есть бумага. А если не женился по-украински, то ты не женат, то я всю жизнь не женат. Самый желанный холостяк», — пошутил Захур.

Несмотря на публичные споры, миллионер заверил, что сохраняет уважение к бывшей жене. Он не собирается остро реагировать на ее высказывания и считает, что Камалия имеет право говорить о том, что думает.

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«Я никому ничего плохого в жизни не сделал. Даже врагу. И не желаю этого. У нас с Камалией прекрасная жизнь. То, что она говорит — ее право. Если обо мне — плохо, ну и хорошо, значит, где-то недоработал», — со смехом подытожил бизнесмен.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, кто из звезд срывал помолвку и почему Камалия, Билык и другие не пошли под венец.

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