ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Экс-муж Майли Сайрус Лиам Хемсворт женится во второй раз

Звезда Голливуда сделал предложение своей избраннице.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт / © Associated Press

Бывший муж американской певицы Майли Сайрус - австралийский актер Лиам Хемсворт - женится во второй раз.

Звезда Голливуда сделал предложение избраннице, модели Габриэлле Брукс. Радостной новостью в своем Instagram поделилась возлюбленная артиста. Она опубликовала серию фотографий. На первом черно-белом снимке Габриэлла нежно обнимала Лиама. Модель демонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце.

Лиам Хемсворт с возлюбленной / © instagram.com/gabriella_brooks

Лиам Хемсворт с возлюбленной / © instagram.com/gabriella_brooks

Впоследствии Брукс поделилась еще одной фотографией. Там она уже просто хвасталась роскошным кольцом с большим бриллиантом. Будущее бракосочетание ни Лиам Хемсворт, ни его возлюбленная комментировать не стали. Модель лишь оставила под фотографиями смайлик в виде белого сердечка.

Лиам Хемсворт сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/gabriella_brooks

Лиам Хемсворт сделал предложение возлюбленной / © instagram.com/gabriella_brooks

Отметим, для Лиама Хемсворта этот брак станет вторым. Ранее он был женат на певице Майли Сайрус. Пара находилась в течение 10 лет в отношениях, из которых девять месяцев - в браке. Окончательно они развелись в начале 2020-го. О романе Хемсворта с Брукс заговорили еще в ноябре 2019 года. Сама же пара официально рассекретила отношения только летом 2021-го.

Напомним, недавно украинский актер Вячеслав Довженко заинтриговал второй женитьбой. Артист признался, что планирует сделать предложение молодой возлюбленной.

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie