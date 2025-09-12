Экс-муж Майли Сайрус Лиам Хемсворт женится во второй раз

Лиам Хемсворт / © Associated Press

Бывший муж американской певицы Майли Сайрус - австралийский актер Лиам Хемсворт - женится во второй раз.

Звезда Голливуда сделал предложение избраннице, модели Габриэлле Брукс. Радостной новостью в своем Instagram поделилась возлюбленная артиста. Она опубликовала серию фотографий. На первом черно-белом снимке Габриэлла нежно обнимала Лиама. Модель демонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце.

Впоследствии Брукс поделилась еще одной фотографией. Там она уже просто хвасталась роскошным кольцом с большим бриллиантом. Будущее бракосочетание ни Лиам Хемсворт, ни его возлюбленная комментировать не стали. Модель лишь оставила под фотографиями смайлик в виде белого сердечка.

Отметим, для Лиама Хемсворта этот брак станет вторым. Ранее он был женат на певице Майли Сайрус. Пара находилась в течение 10 лет в отношениях, из которых девять месяцев - в браке. Окончательно они развелись в начале 2020-го. О романе Хемсворта с Брукс заговорили еще в ноябре 2019 года. Сама же пара официально рассекретила отношения только летом 2021-го.

