Экс-муж Памелы Андерсон завещал ей 10 миллионов долларов после двух недель брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон получит в наследство от бывшего мужа, кинопродюсера и парикмахера Джона Питерса 10 миллионов долларов.

Звезда и продюсер были в официальном браке всего две недели, однако это не помешало 77-летнему Питерсу прибавили экс-жену к своему завещанию.

В интервью Variety Джон признался, что всегда испытывал теплые чувства к Памеле, поэтому решил оставить немалую сумму ей после своей смерти. Как рассказал Питерс, до этого звезда даже и не подозревала, что попала в завещание продюсера.

Фото: Associated Press

"Я всегда буду любить Памелу, она навсегда в моем сердце. На самом деле я оставил ей 10 миллионов долларов в своем завещании. А она этого даже не знает. Никто этого не знает. Я просто говорю это впервые с вами. Я, пожалуй, не должен говорить это. Так что это для нее, нужно ей это или нет", — сказал Питерс.

Отношения Памелы Андерсон и Джона Питерс начались в 1989 году после их знакомства на вечеринке Playboy. Тогда пара встречалась всего несколько месяцев. После длительного разрыва Памела и Джон возобновили отношения в конце 2019 и через несколько месяцев вступили в официальный брак. Впрочем, он продлился всего две недели.

Фото: Getty Images

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