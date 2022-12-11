Экс-муж предательницы Ани Лорак Мурат объяснил, почему не уехал из Украины: "Я люблю эту страну"

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу ответил на вопросы многих его друзей и близких, почему он не уехал из Украины.

Как известно, Мурат является гражданином Турции, впрочем, последние лет 10 он жил и строил бизнес в Украине. С началом полномасштабного вторжения России в нашу страну, Налчаджиоглу остался здесь.

"Меня очень часто спрашивают близкие, родственники, друзья, а я им отвечаю: а где я должен быть? У нашей национальности, в нашей религии есть слово такое относительно где ты должен быть. У нас говорят так: твоя родина не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Поэтому, я чувствую себя здесь таким человеком", — объяснил Мурат.

Он также признался в любви к Украине и подчеркнул, что ему не свойственно бежать из страны, в которой война, где в мирное время он чувствовал себя хорошо:

"Это не значит, меня все здесь знают, или я чем-то занимаюсь здесь. Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, и когда что-то не хорошо идет — бежать, ехать, это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", — сказал Налчаджиоглу.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / Фото: facebook.com/AniLorak

Гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу оказался больше патриотом Украины, чем его скандальная экс-супруга, певица родом из Черновицкой области Ани Лорак. Как известно в момент, когда Россия вторглась на территорию Украины, Лорак жила и работала в стране-террористке. Артистка никак не проявила свою позицию, не осудила действия кровавого диктатора Путина. Более того, осталась в России и продолжила там свое творчество. Лорак и Налчаджиоглу развелись в начале 2019 года.

Читайте также: