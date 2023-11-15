Экс-муж путинистки Егоровой Мухарский объяснил, почему он не на фронте, и послал на х*й своих детей

Экс-муж ведущей-путинистки Снежаны Егоровой, писатель и шоумент Антин Мухарский отпраздновал день рождения.

14 ноября артисту исполнилось 55 лет. По этому случаю Мухарский оставил обширный пост в своем Facebook, в котором подбил итоги своей жизни за этот период.

В частности, вспомнил шоумен свои корни и рассказал, что в его венах течет кровь нескольких национальностей:

"Я просто платиновый блондин. Коренной киевлянин. По маминой линии скорее россиянин, по папиной – конкретный поляк, в итоге – современный украинец, который в одиночку, за волосы в носу вытащил себя из жопы мира – бывшего СССР", – признался Антин.

Антин Мухарский

Рассказал Мухарский и о том, почему не воюет на передовой и вспомнил, как в начале полномасштабной войны пошел в терроборону:

"В начале войны пошел в Васильковскую терроборону. Мечтал убить смокаля, но вместо того чуть не убил СБУшника, который вместе с побратимами ехал брать российскую ДРГ. Это называется "френдли файер". Понял одно: на войне очень страшно. Поэтому волонтерю. Чего только не сделаешь, чтобы в окоп не лезть. Вместе с женой собрали на нужды ВСУ более 7 миллионов гривен. Воевать – сцу. Поэтому очень морально страдаю", – признался Мухарский. Впрочем, добавил, что его очень поддерживает жена Елизавета Бельская:

"Но жена успокаивает. Говорит: "Каждый на своем месте с максимальным КаКаДе (коэффициентом полезного действия) работает для армии и будет нам победа". Я люблю жену, даже больше чем лежать на диване, повышая собственный какаде. Знаю одно – п*здеть с диванов о разных фронтах научились все. Пойти же на единственный – способны настоящие Герои", – подытожил Мухарский.

Антин Мухарский с супругой Елизаветой

Вспомнил он и своих потомков, которых у него пять. Кстати, трое детей у шоумена от ведущей, предательницы Снежаны Егоровой. И еще две дочери от предыдущих отношений. Впрочем, по словам Мухарского, ни с кем из детей он не общается.

"Дети со мной не общаются. Их у меня пятеро! Для одних папа – фашист-бандеровец. Для других – х*й знает что..." -объяснил Антин.

Снежана Егорова с детьми от Антина Мухарского (по центру) и дочерьми от предыдущего брака (по бокам)

Несмотря на это, Антин Мухарский отмечает, что жизнь прекрасна и чем старше он становится, тем лучше чувствует это. Шоумен призвал ценить и беречь жизнь:

"Хватит убивать себя алкоголем, наркотиками, сигаретами, злостью, завистью, черноротостью. Ежедневно чтите тех, кто отдал самое ценное, чтобы украинцы во всем мире могли возить через границу контрабандное сало, постить в Facebook о наращивании ногтей, коррекции губ и модных шмотках, купленных на вес в немецких секонд хендах. Самые простые вещи иногда стоят дороже всего", – отметил Антин.

Не забыл Мухарский поблагодарить родителей за жизнь, а со своими детьми, судя по посту в соцсети, он прекратил любое общение:

"Спасибо за жизнь маме, папе (который уже два года смотрит на нас с небес), за науку детям, которые послали меня на х*й прежде, чем я послал их (говорю искренне – молодцы – потому что так мне меньше мороки). За тепло и детские воспоминания – родному брату, близким родственникам, о днях рождения которых я часто забываю (но люблю всех без исключения), школьным, студенческим и армейским друзьям.., да и вообще всем, у кого учился, кем вдохновлялся, кого ненавидел и любил", – добавил Мухарский.

Антин Мухарский с супругой Елизаветой

Не забыл признаться в любви Антон и любимой жене Елизавете Бельской, с которой вместе уже 10 лет. Кстати, говорят, что именно Бельская разрушила брак Мухарского со Снежаной Егоровой.

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