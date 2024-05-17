Экс-муж путинистки Егоровой Мухарский высказался о ее позиции и попытке его отравить

Экс-муж ведущей-путинистки Снежаны Егоровой, писатель и шоумен Антон Мухарский признался, как экс-избранница пыталась ему отомстить.

Так, своими размышлениями по поводу бывшей Мухарский поделился в обширном посте в Facebook. В частности, шоумен вспомнил, как в браке с путинисткой она предлагала ему переехать в Россию и зарабатывать кровавые рубли.

"Жена (яркая телеведущая) выгрызает мозг: "Зачем тебе это все? Люди над тобой насмехаются. Не будь идиотом, давай поедем в Москву! Там лучше платят, а украинцы бедные и дураки. Хочешь быть похожим на них?", - поделился шоумен.

По словам Антина, впоследствии Снежана стала "любовницей" Ильи Кивы, чтобы воспользоваться его на тот момент статусом депутата и сфальсифицировала подписи по делам против него. И добавил, что по такой же схеме предательнице удалось вывезти их троих несовершеннолетних детей за границу.

"Бывшая жена становится любовницей Кивы, чтобы иметь возможность отомстить "сошедшему с ума" нацику. Через контролируемые суды на тебя открывают кучу дел по поддельным исполнительным предписаниям... За пол года до войны бывшая жена по поддельным документам вывозит в Турцию трех несовершеннолетних детей", - подчеркнул артист.

Антин Мухарский и Снежана Егорова

Сам Мухарский признается, что сейчас с супругой Елизаветой также находится за границей, где их чуть не убили.

"Уезжаю из Украины как отец четырех несовершеннолетних детей. В Турции нас с Лизой пытались отравить, что подтвердила токсикологическая экспертиза. Один "поклонник" подарил бутылочку "освященного красного винца из Афона". Мы сделали по глотку – нас едва откачали. Дело до сих пор находится в турецкой прокуратуре. Обратились к нашим силовым структурам. "Поклонник" оказался человеком с 4 паспортами, работающим на ФСБ", - ошеломил актер.

Антин Мухарский с супругой Елизаветой / Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Напомним, ранее путинистка Снежана Егорова вызверилась на свою старшую дочь Стасю Ровинскую. Страстной стороннице терроризма не понравилось, что ее родной человек рассказывает правду об оккупации украинских территорий. Поэтому предательница сама взялась рассказывать о настоящей "жизни мечты" родственников в оккупации.

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