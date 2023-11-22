Экс-муж путинистки Егоровой удивил, чем зарабатывает на жизнь их старшая дочь в США

Стася Ровинская вместе с мужем и детьми переехала в США с начала войны.

Экс-муж ведущей-путинистки Снежаны Егоровой, режиссер Семен Горов продолжает рассказывать о жизни их дочерей в США.

Недавно Горов делился, как в Штатах обосновалась младшая дочь от экс-брака Саша. Теперь звездный отец признался, как в Америке живется их старшей дочери Стасе Ровинской.

В Украине Стася была настоящей звездой. Она снималась в кино и была телеведущей проекта "Твой день". Впрочем, с начала полномасштабного вторжения Стася со своим мужем и тремя детьми эмигрировала в Нью-Йорк. По словам Горова, семье было непросто, поскольку Ровинская в один момент потеряла все на новом месте.

Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Режиссер рассказал, что сейчас дочь много работает. В частности, она преподает в школе и проводит благотворительные мероприятия. К тому же Горов отметил, что муж Стаси тоже нашел себе работу.

"Она начала все с нуля, но молодец, справляется. Много работает, ведет благотворительные концерты, собирает деньги, преподает украинский язык в школе. И Ярослав, ее муж, тоже нашел работу", — поделился Семен Горов из oboz.ua.

Стася Ровинская с семьей / Фото: instagram.com/sia_rovinska

В настоящее время экс-муж Егоровой доволен достижениями семьи дочери. Он отметил, что благодаря некоторым чертам Стаси он очень верит в их светлое будущее за рубежом.

"Я очень верю в их семью, уверен, что все у них будет хорошо. Моя Стася – боец по характеру, очень сильная", — добавил экс-муж Егоровой.

Напомним, ранее украинский режиссер Семен Горов делился, как однажды подрался с российским актером Алексеем Паниным. Это произошло в 2010 году на съемочной площадке проекта "Зірка+Зірка".

Читайте также: