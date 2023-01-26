Экс-муж Шакиры Жерар Пике впервые опубликовал совместное фото с новой девушкой, которая увела его из семьи

Бывший муж певицы Шакиры, испанский футболист Жерар Пике, похоже, вообще не беспокоится о психологическом состоянии экс-супруги.

Пока Шак пытается прийти в себя, выпускает песни о болезненном расставании с любимым, тот уже с головой в новых отношениях. А на днях Пике даже отважился запостить первое, после скандального разрыва с Шакирой, фото вместе с новой молодой возлюбленной.

Общий кадр с девушкой появился на странице Пике в Instagram. На снимке футболист нежно прижимается к избраннице, она улыбается на камеру. Снимок Пике оставил без подписи, однако поклонники футболиста были шокированы его поведением: "Мне было бы стыдно", "Представьте, что вы разрушаете свою семейную жизнь с женой и детьми, потому что не можете держать свою волю в штанах", "Она не идет ни в какое сравнение с матерью ваших детей".

Жерар Пике с новой девушкой / Фото: instagram.com/3gerardpique

Напомним, что Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет. Но в прошлом году пара, официально так и не оформившая брак, разорвала отношения. Инициатором стала Шакира. Она застала своего мужа прямо у них дома с другой. Выяснилось, что Пике изменял артистке неоднократно. Разлучницей стала 23-летняя студентка Клара Чиа, с которой Пике познакомился в одном из клубов, где девушка работала официанткой.

Шакира и Жерар Пике / Фото: instagram.com/shakira

Шакира и Жерар Пике с детьми / Фото: Instagram.com/shakira

После такого потрясения Шакира получила единоличную опеку над их с Пике двумя общими сыновьями и уехала в Америку. Свою боль после измены Шакира выплескивает в песнях. В частности, в начале января Шак выпустила трек, в котором высмеяла своего неверного бывшего, и побила рекорд в Сети.

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