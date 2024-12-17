Его бездыханное тело обнаружили в одной из гостиниц.

Бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой – латвийский баскетболист Янис Тимма – совершил самоубийство в Москве.

Как сообщают российские пропагандисты, бездыханное тело бывшего избранника исполнительницы обнаружили в одной из гостиниц Москвы, где он жил после их развода. На заставке телефона, лежавшего рядом со спортсменом, была фотография с надписью "позвоните Анне" и номером ее мобильного. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что предварительно причиной смерти Тимма стала асфиксия.

Анна Седокова и Янис Тимма

Отмечается, что психоэмоциональное состояние баскетболиста ухудшилось после развода с Анной Седоковой. Незадолго до рокового дня он поздравлял бывшую избранницу с днем рождения. К слову, Седоковой 16 декабря исполнилось 42 года. Тем временем Янису Тимму было 32.

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова состояла в отношениях с баскетболистом в течение пяти лет, четыре из которых – в браке. Супруги объявили о разводе в конце осени, а 9 декабря они официально разорвали отношения.

Анна Седокова и Янис Тимма

Отметим, Анна Седокова поддержала российское вторжение в Украину, осталась жить в Москве и зарабатывать кровавые рубли. За пророссийскую позицию скандальная певица в сентябре 2022 попала под санкции.

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