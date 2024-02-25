Экс-муж Соломии Витвицкой неожиданно отреагировал на ее фото с новым возлюбленным

Экс-муж ведущей ТСН на "1+1 Марафон" Соломии Витвицкой, режиссер Влад Кочатков неожиданно отреагировал на ее фото с новым возлюбленным.

Так под селфи Витвицкой с ее новым избранником, которое звезда запостила в Instagram, ее бывший муж написал комментарий, которым растрогал поклонников Соломии. Кочатков отметил, что Соломия заслуживает счастья и пожелал ей невероятной любви:

"Ты достойна быть счастливой 100%. Желаю мира в сердце и любви!" – написал бывший муж Витвицкой.

Экс-муж Соломии Витвицкой отреагировал на ее нового любимого / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, что Соломия Витвицкая и Влад Кочатков поженились в 2013 году. Пара пробыла в браке в течение восьми лет. Но в 2021 году ведущая ошеломила новостью, что они с Кочетковым решили расстаться. Со временем Соломия призналась, что отношения дали трещину еще за год до этого. Супруги пытались спасти брак с помощью специалиста, но, к сожалению, не получилось. Впрочем, экс-влюбленным удалось сохранить дружеские отношения.

Соломия Витвицкая с экс-мужем Владом Кочатковым / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В ноябре 2023 года Соломия Витвицкая впервые после развода с Владом Кочатковым призналась, что уже не одинока. Впрочем, некоторое время звезда держала избранника в тайне. Сегодня, 25 февраля, ведущая рассекретила любимого – им стал военный ВСУ Алексей Ситайло. Витвицкая в фотоблоге разместила первое фото с любимым и поздравила его с днем рождения.

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