Экс-муж Тринчер неожиданно заявил, что испытывает чувства к ней, и заговорил о возобновлении отношений

Украинский блогер Александр Волошин неожиданно заявил, что у него снова начали появляться чувства к своей бывшей жене, певице Анне Тринчер.

В эфире "Він вона шоу инфлюэнсер объяснил, что перегорел к артистке из-за своего психического расстройства. По словам Александра, Анна полностью посвятила себя, чтобы помочь ему, и изменилась. Волошин перестал видеть в певице именно ту девушку, в которую в свое время влюбился. Однако после развода Тринчер изменилась и стала больше внимания уделять себе.

"Мы разошлись из-за моего психического расстройства. Аня полностью всю себя вложила в то, чтобы восстановить меня, и забыла о себе. То есть частично потеряла себя. Сейчас я уже вижу, что через месяц после того, как мы разошлись, она начинает заново себя находить. ", – прокомментировал блогер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Волошин говорит, что снова видит в Тринчер ту девушку, в которую влюбился, поэтому у него начинают появляться чувства к ней. Блогер предполагает, что они, возможно, возобновят свои отношения и будут вместе.

"Я снова вижу ее той, какой она была. Я не буду громко заявлять, но я вижу ту девушку, которой я сделал предложение. У меня что-то снова появляется внутри. Может, стоит (восстановить отношения – прим. ред.).. Я не знаю, как оно будет дальше", — добавил Волошин.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Анна Тринчер видела высказывания своего бывшего мужа. Правда, артистка не стала комментировать его слова. Она лишь отметила, что надеется, что ее история кому-то пригодится и будет примером, как следует вести себя в отношениях, а как не стоит.

"Я надеюсь, что история моего кризиса и собственной трансформации станет для вас очень поучительной. Девушки, делаем выводы, учимся на чужих ошибках", — высказалась Анна.

Пост Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно ведущий Слава Демин высказался о личной жизни певицы Вики Смеюхи. Шоумен намекнул, что артистка не одинока и находится в счастливых отношениях.

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