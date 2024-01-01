Экс-мужа Ани Лорак на фоне слухов о разводе засветился в объятиях с другой в новогоднюю ночь

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, вместе с дочерью Софией отпраздновали Новый год в интересной компании.

Бизнесмен вместе с дочерью улетели из Турции в ОАЭ, чтобы встретить там праздник. К слову, им удалось собрать большую компанию. В частности, Новый год с ними разделили друзья Налкакиоглу и еще одна украинка.

Мурат Налкакиоглу отпраздновал Новый год / Фото: instagram.com/muratnalca

Так, в своем фотоблоге экс-человек Лорак опубликовал довольно неоднозначное фото с дочерью и незнакомкой. На фотографии видно, как Мурат нежно обнимает Софию. И в это же время он крепко прижимает к себе девушку по имени Анастасия. Она оказалась украинкой, которая тоже приехала отпраздновать Новый год в Дубай. О девушке известно, что она недавно начала свою музыкальную карьеру и также позиционирует себя как модель.

Мурат Налкакиоглу отпраздновал Новый год / Фото: instagram.com/muratnalca

Более того, в новогоднюю ночь парочка запостила кадры из одного и того же гостиничного комплекса и заинтриговала фанатов.

Мурат Налкакиоглу отпраздновал Новый год / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу отпраздновал Новый год / Фото: instagram.com/muratnalca

Довольно провокационные кадры на фоне слухов о разводе Мурата с украинкой Лилией Реус только подлили масло в огонь. Впрочем, до сих пор бизнесмен отмалчивается о том, что же происходит в его личной жизни.

К тому же, Налкакиоглу показал несколько кадров с дочерью. Отец поделился, как они с Софией играли и делали забавные фото в лифте с его друзьями в канун праздника.

Мурат Налкакиоглу отпраздновал Новый год / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу отпраздновал Новый год / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, недавно инсайдер предположил, что могло стать причиной развода Мурата Налкакиоглу с его второй женой.

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