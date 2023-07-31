Экс-мужа Шакиры Жерара Пике освистали на вечеринке в Мадриде и заставили слушать песню певицы

Спортсмен столкнулся с фанатами бывшей избранницы, которые недовольны его предательством.

С испанским футболистом Жером Пике случился курьезный инцидент на вечеринке в Мадриде, куда он прибыл по случаю его турнира с семи команд "Лиги Королей".

В клубе, где проходило мероприятие, оказалось немало поклонников его бывшей жены, колумбийской певицы Шакиры, которые не разделяют его предательство артистке и новое увлечение официанткой Кларой Чиа.

В общем, когда Пике вышел на сцену с микрофоном в руках, чтобы произнести речь, толпа не дала ему сказать ни слова. Все громко начали скандировать "Шакира". А после этого вообще была включена песня исполнительницы Waka Waka, которая была официальным гимном Чемпионата мира по футболу 2010 года.

Экс-мужа Шакиры Жерара Пике освистали на вечеринке из-за его многочисленных измен певице

В конце концов, Жерар Пике попытался пристыдить публику. Он с возмущением заявил, что в отличие от присутствующих он многого добился, и посоветовал следить за собственной жизнью.

"Я чемпион мира, а вы никто, занимайтесь своей жизнью", – возмутился Пике.

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