Экс-"НЕАНГЕЛ" Смеюха родила первенца: звездный стилист раскрыл, где они сейчас

Известный мастер стиля среди звезд шоу-бизнеса Иван Морозов раскрыл подробности жизни экс-участниц "НЕАНГЕЛОВ".

Стилист после сотрудничества с исполнительницами не прекратил общение. Поэтому в интервью YouTube-проекту ТСН.ua Иван рассказал, что сейчас Слава Каминская и Виктория Смеюха проживают за границей. Он также подтвердил длительные слухи, что Виктория впервые стала мамой. По словам стилиста, у нее действительно родился малыш, с которым она проживает в Италии. Тем временем Слава находится с семьей на острове в Испании, но наведывается в Украину.

"Вика и Слава проживают за границей: Слава на Тенерифе, а Вика в Италии. Они там находятся вынужденно из-за маленьких детей, которых они не хотят везти под обстрелы. У Славы время от времени выпадает возможность приехать, потому что здесь ее недвижимость и дела. А Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно потому, что имеет достаточно маленького ребенка", — отметил Морозов.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" и Иван Морозов

В то же время стилист предполагает, что в будущем бывший дуэт может переродиться и возобновить свою творческую деятельность, поскольку их популярность не утихает.

"Но я уверен, как только будет возможность сделать возвращение "НЕАНГЕЛОВ" — они это сделают, потому что не потеряли популярность даже сегодня", — добавил Иван.

