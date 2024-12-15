Экс-"НЕАНГЕЛ" Смеюха впервые за длительное время вышла на связь: как сейчас выглядит певица

В последний раз артистка давала о себе знать более чем два года назад.

Бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха впервые за длительное время вышла на связь.

С началом полномасштабной войны исполнительница избегает публичности. В последний раз артистка давала о себе знать более чем два года назад, когда публиковала поздравление с Днем защитников Украины. А это Смеюха наконец-то снова вышла на связь к поклонникам.

На днях, а именно 13 декабря, Виктория Смеюха праздновала день рождения. Артистке исполнилось 39 лет. В Instagram-stories исполнительница сделала репост, как ее с праздником поздравляла подруга Светлана. Приятельница знаменитости также показала их совмесьное фото, на котором можно заметить, как сейчас выглядит исчезнувшая певица.

Виктория Смеюха с подругой / Фото: instagram.com/vikanablack

Отметим, что с началом полномасштабной войны Виктория Смеюха избегает публичности. Сейчас неизвестно, где находится артистка. Говорят, что она поселилась за границей, а именно в Италии. Также в этом году стало известно, что исполнительница родила первенца.

Напомним, пользователи Сети обратили внимание, что из инфопространства тоже исчез ведущий Дмитрий Комаров. Приятель журналиста Анатолий Анатолич раскрыл, чем он сейчас занимается.

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