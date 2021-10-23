Экс-"НЕАНГЕЛ" Вика предположила, что могла бы закрутить роман с разведенным Дзидзьо

Артистка подумала, с кем бы из украинских звездных холостяков могла бы иметь серьезные отношения.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха подумала, с кем бы из украинских звездных холостяков закрутила бы роман.

Так, в YouTube-шоу "Слава +" незамужняя 35-летняя знаменитость прокомментировала возможные отношения с артистами, которых предложил ведущий Слава Демин. Поэтому потенциальными избранниками исполнительницы могли бы стать Макс Барских, Дзидзьо, Виталий Козловский и Олег Винник.

В частности, по поводу Козловского звезда сказала, что он очень классный и мужественный мужчина со своим мнением.

Виктория Смеюха / instagram.com/vikanablack

А вот Дзидзьо, по ее словам, предлагал певице сыграть его жену в будущем фильме. Вика не прочь попробовать себя в таком ампуа, добавив, что артист ей также импонирует, как мужчина.

"В жизни он серьезный, мне очень импонирует, потому что все время быть эмоциональным человек не может. Мне очень близка вообще эта история, я сама здравомыслящяя, мне нравятся люди, которые умеют в жизни не только посмеяться, подурачиться, но и быть в своем мире, о чем-то думать, вынашивать идеи", — поделилась Смеюха.

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio

По поводу предложения кандидатуры певца и композитора Позитива, Виктория ответила, что вряд ли бы имела с ним отношения, поскольку, музыкант, по ее словам, имеет вредную привычку.

"Мне импонирует Позитив, но, скажу честно, у него есть вредная привычка. Я так понимаю, что он злоупотребляет иногда. Возможно, сейчас он другой. Мне не нравятся мужчины, которые пьют и курят", — заявила она.

Также, теоретически Смеюха могла бы закрутить роман с Максом Барских: "Я его как человека люблю. С Максом тоже могла бы быть, потому что он добрый, талантливый, успешный".

Впрочем, среди всех певица предоставила бы предпочтение Михаилу Хоме и не отказалась бы от свидания. Но знаменитость отметила, что никогда не приглашает мужчин. Поэтому ведущий записал Дзидзьо голосовое сообщение, где сказал ему пригласить Вику на свидание.

Виктория Смеюха / instagram.com/vikanablack

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