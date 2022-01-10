Экс-"НЕАНГЕЛ" Вика рассказала, кому принадлежит идея со скандальным тортом с Каминской

Артистка заверила, что не имеет никакого отношения к этой идее.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха прокомментировала, зачем вообще была вся эта история с тортом с изображением экс-коллеги Славы Каминской.

Как известно, именно скандальное видео, на котором Смеюха ест торт с изображением Каминской, и послужило их публичной ссоре. В комментарии журналистам ТСН Виктория заверила, что не имеет никакого отношения к идее с тортом и что это инициатива ее фанатов.

"Эта ситуация мне была дана свыше. Потому что никто не предполагал, что кто-то подарит мне торт. Из моей команды уж точно. Мы собирались выпускать песню, у нас была совсем другая цель. Мы собирались выпускать видео сразу же, еще что-то там делать кроме многочисленных интервью, которые посыпались после этого торта", – объяснила Виктория.

То самое "яблоко раздора"

Она добавила, что поклонники решили таким образом вступиться за нее, наблюдав много лет как, по словам Смеюхи, Каминская ее буллила.

"Поклонники, они тоже живые люди, они чувствуют какие-то вещи, то что я не понимаю для себя до конца, возможно, со стороны. Они со стороны могут посмотреть на всю историю группы "НЕАНГЕЛЫ", оценить какие-то вещи. Тогда они оценили поступок Славы по отношению ко мне и группе Ace of Bace, тогда было выставлено это видео и на это они отреагировали шутливым тортом. В моем понимании это было дико. Я не понимала, зачем мне этот торт сейчас нужно видеть перед своими глазами, да еще есть. но они сказали: "Вика, давай ешь, если ты этого не сделаешь, то тебя съедят", — добавила Виктория.

Речь идет о видео, которое перед историей с тортом Каминская запостила у себя в Instagram. На нем была изображена группа Ace of Bace с его очень разными участницами.

Так пошутила Слава перед тортом

Виктория снова заверила, что идея со скандальным тортом принадлежит не ей:

"Конечно нет. Это не идея, это просто подарок. Я подумала, как это можно еще не заснять и сняла".

Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория объяснила, откуда взялась история о скандальном торте с Каминской

Также артистка добавила, что это не был пиар-ход.

"В любом случае. Я никогда не руководствуюсь какими-то эмоциями, злопамятностью. Вообще во мне никогда не было злопамятности и мстительности. Поэтому, я этому человеку, Славе, давно все простила. Но поклонники для меня преподнесли этот сюрприз и они, наверное, хотели во мне расшевелить какие-то эмоции, которые сидели долгие годы", – объяснила Смеюха.

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