Экс-"НЕАНГЕЛ" Вика впервые рассказала о буллинге и абьюзе в группе: "Слава меня даже била"

Экс-"НЕАНГЕЛ" Вика впервые рассказала о буллинге и абьюзе в группе: "Слава меня даже била"

У экс-участниц коллектива не сложились дружеские отношения.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха шокировала рассказом о том, какие отношения были между ней и Славой Каминской.

К слову, недавно певицы публично поссорились. Все началось с того, что Виктория разместила видео, где она сидит в ресторане. Вдруг официант выносит ей огромный торт с изображением Славы, который певица позже разрезала. Как говорит исполнительница, она никого не хотела обидеть таким своим поступком. Впрочем, Славе это не понравилось. Вика поделилась, что после этой ситуации она получила множество угроз.

"НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

"Мне и моим близким поступило много сообщений с угрозами. А этим тортом я хотела сказать, чтобы она перестала меня трогать", — рассказала "Зірковому шляху" певица.

Кроме того, Вика решила впервые рассказать о буллинге и абьюзе в группе. По словам звезды, Слава постоянно ее пыталась унизить. Бывало и такое, что она начинала драку и вырывала ей волосы.

"Было и рукоприкладство. Она могла меня действительно ударить. Конечно, я могла ответить. Было и такое, что она набросилась на меня и вырывала волосы. Это было физически и морально больно", — поделилась Вика.

"НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

Певица говорит, что раньше молчала, потому что не хотела делать из этого скандал. Впрочем, Слава была недовольна не только ею, но и руководством группы. Поэтому коллектив прекратил свое существование.

К слову, Вика говорит, что были и приятные моменты. В трудных ситуациях они поддерживали друг друга. Также звезда говорит, что ей сложно представить, что они со Славой могут еще спеть вместе. Хотя она признается, что не прочь бы это сделать.

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