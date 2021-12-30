Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория показала своих маму и сестру, с которыми очень похожа

Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория показала своих маму и сестру, с которыми очень похожа

Также с ними позировала и племянница Вики.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха почти не показывает свои семейные фото.

Впрочем, перед Новым годом звезда решила поделиться с поклонниками чувственным семейным снимком. В своем Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором позировала вместе с сестрой, мамой и племянницей. К слову, Вика очень похожа со своими близкими людьми.

Виктория Смеюха вместе с мамой, сестрой и племянницей / instagram.com/vikanablack

"Три поколения моей семьи! Когда мы вместе, то нам морально спокойнее. Поэтому, пожалуйста, любите своих близких. Особенно в минуты, когда полная суматоха поглощает все внимание, родные служат нам напоминанием о важных приоритетах", — поделилась Вика.

Недавно Смеюха призналась, что 31 декабря будет работать, но Новый год все равно встретит в семейном кругу. Звезда неоднократно отмечала, что семья для нее – это самое важное.

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